«Челси» провёл позитивные переговоры с агентом Кулибали

Лондонский «Челси» провёл позитивные переговоры с агентом защитника «Наполи» Калиду Кулибали. По информации от журналиста Саймона Филлипса, сенегальский футболист летом может быть доступен на трансферном рынке за 30 миллионов евро.

Напомним, что «Челси» ранее на правах свободных агентов покинули центральные защитники Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен. Этим летом «синие» должны приобрести как минимум двух игроков на эту позицию.

Добавим, что защитник «Челси» Тьяго Силва поставил лайк к публикации о возможном переезде Кулибали на «Стэмфорд Бридж» в социальных сетях. Сенегальцу в июне исполнится 31 год.