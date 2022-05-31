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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» готов заплатить за Кейта 50 миллионов евро

31 Мая 2022 • 17:47 Комментировать

«ПСЖ» летом может приобрести полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, который получает недостаточно игрового времени на «Энфилде». По сообщениям от Imedias, французский клуб готов заплатить за хавбека 50 миллионов евро.

Отмечается, что Кейта может стать заменой полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму, который летом может покинуть «Парк де Пренс». Руководство парижского клуба недовольно выступлениями нидерландца, который пришёл прошлым летом на правах свободного агента как раз из «Ливерпуля».

В прошлом сезоне Кейта забил три гола и отдал одну голевую передачу в чемпионате Англии за «Ливерпуль». Гвинеец перебрался в клуб летом 2018 года из «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Наби Кейта
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