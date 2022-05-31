Тимбер: «Конечно, я могу прогрессировать в «Аяксе», но я могу делать это и в других клубах»

Защитник амстердамского «Аякса» Юррьен Тимбер не исключил, что покинет команду этим летом. Напомним, что молодым игроком активно интересуется «Манчестер Юнайтед», который недавно возглавил бывший тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

«Конечно, я могу прогрессировать в «Аяксе», я на 100% в этом уверен, но я могу делать это и в других клубах. Возможно, если я хочу больше играть, мне следует остаться в «Аяксе», команда играет в Лиге чемпионов», – цитирует Тимбера Фабрицио Романо.

Напомним, что Тимбер стал одним из главных открытий прошлого сезона в составе «Аякса». Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что футболист идеально впишется в систему команды.