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«Арсенал» активно работает над трансфером Тилеманса

31 Мая 2022 • 17:30 Комментировать

Лондонский «Арсенал» всё ещё пытается приобрести полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса, у которого остаётся год по контракту с «лисами». Ранее сообщалось, что футболист намерен перейти в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов, но несмотря на это, «канониры» не намерены оставлять попытки совершить трансфер.

По сообщениям от Фабрицио Романо, сделка всё ещё находится на начальной стадии, но «Арсенал» пытается перевести её на следующий уровень. По сведениям источника, сделка может затянуться на долгое время.

Также отмечается, что в трансфере Тилеманса заинтересованы два неназванных клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Арсенал Лондон Юри Тилеманс
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