Дембеле задержал решение по своему будущему, так как ждал снятия санкций с «Челси»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле специально не торопился со своим будущим, так как ждал, когда с лондонского «Челси» снимут санкции. Напомним, что ограничения с «синих» были сняты вчера вечером, поэтому клуб теперь может вести переговоры на трансферном рынке.

По информации от журналиста Ника Пьюрвэлла, Дембеле предстоит выбрать между тремя вариантами. Сейчас футболистом интересуются мюнхенская «Бавария», «Челси» и «ПСЖ».

Фактор наличия главного тренера Томаса Тухеля может повлиять на решение Дембеле перейти в «Челси». Француз не раз называл Тухеля лучшим наставником в своей карьере.