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Каррагер: «Думаю, у «Ливерпуля» хорошо получалось сдерживать Винисиуса»

31 Мая 2022 • 15:38 Комментировать

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что игроки мерсисайдцев хорошо справились с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, несмотря на то, что бразилец забил единственный гол в матче, который оказался победным.

«Я считаю, что в целом «Ливерпуль» хорошо сдерживал Винисиуса и максимально ограничивал его в пространстве. Он очень часто оставался на грани офсайда, в этом большая заслуга защитников», – цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Напомним, что прошлый сезон Винисиус Жуниор закончил с 17 голами и 10 результативными передачами в испанской Ла Лиге. Также на счету бразильца 4 гола и 6 ассистов в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Джейми Каррагер Винисиус Жуниор
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