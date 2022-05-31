Каррагер: «Думаю, у «Ливерпуля» хорошо получалось сдерживать Винисиуса»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что игроки мерсисайдцев хорошо справились с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, несмотря на то, что бразилец забил единственный гол в матче, который оказался победным.

«Я считаю, что в целом «Ливерпуль» хорошо сдерживал Винисиуса и максимально ограничивал его в пространстве. Он очень часто оставался на грани офсайда, в этом большая заслуга защитников», – цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Напомним, что прошлый сезон Винисиус Жуниор закончил с 17 голами и 10 результативными передачами в испанской Ла Лиге. Также на счету бразильца 4 гола и 6 ассистов в Лиге чемпионов.