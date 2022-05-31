Торрейра хочет остаться в «Фиорентине»

Хавбек «Арсенала» Лукас Торрейра заявил, что хотел бы остаться в «Фиорентине», за которую выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Напомним, что «фиалки» пока не смогли оформить трансфер уругвайца на постоянной основе.

«Моё желание заключается в том, чтобы остаться в «Фиорентине», но всё зависит от клуба, который должен достигнуть соглашения с «Арсеналом». Я отлично себя чувствую во Флоренции, я люблю жить в Италии», – цитирует полузащитника Football Italia.

Напомним, что ранее президент «Фиорентины» изъявил желание оставить Торрейру в команде на следующий сезон. Прошлую кампанию уругваец провёл на правах аренды за мадридский «Атлетико».