«Ювентус» возобновил интерес к Лапорту

Туринский «Ювентус» возобновил свой интерес к центральному защитнику «Манчестер Сити» Эмерику Лапорту. По информации от Sport Witness, «старая синьора» готовится предпринять попытки заполучить футболиста в это межсезонье.

Также отмечается, что Лапорт не является неприкасаемым игроком для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Испанец не против расстаться с защитником, если клуб подпишет ему достойную замену.

Напомним, Лапорт перебрался в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Атлетик» Бильбао. С тех пор защитник выиграл в составе «горожан» четыре чемпионских титула АПЛ.