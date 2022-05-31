«Челси» готов отпустить Лукаку в аренду за 20 миллионов евро с обязательным правом выкупа в 70 миллионов

Лондонский «Челси» назвал условия, при которых отпустит нападающего Ромелу Лукаку обратно в миланский «Интер». По информации от итальянского издания Repubblica, «синие» готовы отпустить Лукаку в аренду за 20 миллионов евро с обязательным правом выкупа за 70 миллионов.

Ранее Фабрицио Романо заявил, что у представителя Лукаку сегодня должна состояться встреча с руководством «Интера», где будет обсуждаться потенциальное возвращение игрока на «Джузеппе Меацца». У «нерадзурри» есть уверенность, что им удастся провернуть сделку в это межсезонье.

В прошедшей кампании Лукаку забил за «Челси» 8 голов в чемпионате Англии.