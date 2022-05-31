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Стерлинг, Нкунку, Дэвид, Нуньес и Дембеле – цели «Челси» на усиление атаки

31 Мая 2022 • 13:51 Комментировать

Лондонский «Челси» определился с кандидатами, которые могут усилить атакующую линию. В эфире своего подкаста журналист Фабрицио Романо заявил, что «синие» рассматривают Рахима Стерлинга, Кристофера Нкунку, Джонатана Дэвида, Дарвина Нуньеса и Усмана Дембеле, который скоро должен стать свободным агентом.

Отмечается, что тренер «Челси» Томас Тухель недоволен тем, как выступают атакующие игроки клуба. Нападающие Тимо Вернер, Кай Хаверц и Ромелу Лукаку на троих забили всего 21 гол в прошедшем сезоне, что не устраивает наставника «синих».

Напомним, что вчера с «Челси» сняли санкции, и теперь клуб может вести деятельность на трансферном рынке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг Усман Дембеле Кристофер Нкунку Джонатан Дэвид Дарвин Нуньес
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