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Де Йонг: «Обсуждал ли я с тен Хагом переход в «МЮ»? Я вам не скажу»

31 Мая 2022 • 13:46 Комментировать

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг не стал отрицать, что встречался с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, с которым ранее работал в амстердамском «Аяксе». Напомним, что нидерландца активно связывают с переездом на «Олд Траффорд».

«Обсужда ли я с тен Хагом переход в «Манчестер Юнайтед»? Я вам не скажу. Но точно также я бы не сказал вам, если бы встретился с тренером другого клуба», – заявил де Йонг в беседе с AD.nl.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес недавно подтвердил, что клуб может продать де Йонга, если столкнётся с финансовыми проблемами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг
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