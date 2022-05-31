Де Йонг: «Обсуждал ли я с тен Хагом переход в «МЮ»? Я вам не скажу»

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг не стал отрицать, что встречался с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, с которым ранее работал в амстердамском «Аяксе». Напомним, что нидерландца активно связывают с переездом на «Олд Траффорд».

«Обсужда ли я с тен Хагом переход в «Манчестер Юнайтед»? Я вам не скажу. Но точно также я бы не сказал вам, если бы встретился с тренером другого клуба», – заявил де Йонг в беседе с AD.nl.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес недавно подтвердил, что клуб может продать де Йонга, если столкнётся с финансовыми проблемами.