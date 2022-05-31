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Сегодня у «Интера» запланирована встреча с представителем Лукаку

31 Мая 2022 • 13:27 Комментировать

Через несколько часов должна состояться встреча между руководством «Интера» и представителем нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, который хочет вернуться на «Джузеппе Меацца». Напомним, что бельгиец ранее уволил своего агента Федерико Пасторелло, после чего нанял вместо него временного адвоката.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие часы «Интер» проведёт переговоры с представителем Лукаку относительно его возвращения в клуб. В стане «нерадзурри» уверены, что у них есть шанс вернуть бельгийца.

Лукаку покинул «Интер» летом прошлого года, когда перешёл в «Челси» за 110 миллионов евро. На «Стэмфорд Бридж» нападающий так и не сумел заиграть, отличившись 7 голами в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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