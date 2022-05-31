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Эвра: Погба в «Манчестер Юнайтед» всегда был козлом отпущения

31 Мая 2022 • 12:20 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался по поводу французского полузащитника Поля Погба.

Эвра сказал, что ему очень печально, но Погба стоит уйти из манчестерской команды, так как, несмотря на огромный талант, полузащитник всегда был в клубе козлом отпущения.

«Поль мог бы быть более стабильным и также должен был брать на себя дополнительную ответственность», - отметил экс-игрок.

Напомним, что Поль Погба этим летом может перебраться в «Ювентус» или в «ПСЖ». В этом сезоне француз провёл в АПЛ в составе «красных дьяволов» 20 матчей, в которых забил один мяч и сделал девять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Поль Погба
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