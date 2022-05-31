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«Это было особенное путешествие»: Ориги попрощался с «Ливерпулем»

31 Мая 2022 • 11:54 Комментировать

Бельгийский нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги в своих социальных сетях попрощался с мерсисайдской командой.

Ориги написал, что это было особенное путешествие, за которое он всегда будет благодарен команде из Ливерпуля.

«Ты никогда не будешь один», - добавил бельгийский футболист.

Напомним, что 27-летний бельгиец покидает «Ливерпуль» на правах свободного агента. Иностранная пресса сватает форварда в «Милан». В этом сезоне Дивок Ориги провёл в английском чемпионате семь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами. До этого игрок также защищал цвета «Вольфсбурга» и «Лилля».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дивок Ориги
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