«Это было особенное путешествие»: Ориги попрощался с «Ливерпулем»

Бельгийский нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги в своих социальных сетях попрощался с мерсисайдской командой.

Ориги написал, что это было особенное путешествие, за которое он всегда будет благодарен команде из Ливерпуля.

«Ты никогда не будешь один», - добавил бельгийский футболист.

Напомним, что 27-летний бельгиец покидает «Ливерпуль» на правах свободного агента. Иностранная пресса сватает форварда в «Милан». В этом сезоне Дивок Ориги провёл в английском чемпионате семь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами. До этого игрок также защищал цвета «Вольфсбурга» и «Лилля».