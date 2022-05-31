Тренер сборной Польши назвал клуб, где хотел бы видеть Левандовски

Наставник польской сборной Чеслав Михневич рассказал журналистам о том, в какой команде хотел бы видеть звёздного форварда Роберта Левандовски.

Михневич сказал, что хотел бы видеть 33-летнего польского футболиста в «Ливерпуле». Тренер национальной команды отметил, что является болельщиком мерсисайдской команды, так что он был бы рад видеть Левандовски в составе «Ливерпуля».

Напомним, что польский нападающий планирует этим летом покинуть «Баварию». Главным претендентом на подписание Левандовски считается «Барселона». В этом сезоне форвард провёл в немецкой лиге 34 матча и забил 35 голов.