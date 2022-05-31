«Манчестер Сити» может подписать звезду «Милана»

Руководители «Манчестер Сити» планируют включиться в гонку за подписание молодого португальского форварда «Милана» Рафаэла Леау.

По информации Foot Mercato, манчестерская команда видит в 22-летнем португальском футболисте потенциального сменщика Рахима Стерлинга. Напомним, что в услугах Леау также заинтересованы мадридский «Реал» и «ПСЖ». «Сливочные» готовы выложить за талантливого нападающего солидную сумму в 120 миллионов евро.

В этом сезоне Леау вместе с «Миланом» выиграл Серию А. В 34 матчах итальянского чемпионата форвард отметился 11 забитыми мячами и восемью ассистами.