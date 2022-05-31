Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» может подписать звезду «Милана»

31 Мая 2022 • 11:32 Комментировать

Руководители «Манчестер Сити» планируют включиться в гонку за подписание молодого португальского форварда «Милана» Рафаэла Леау.

По информации Foot Mercato, манчестерская команда видит в 22-летнем португальском футболисте потенциального сменщика Рахима Стерлинга. Напомним, что в услугах Леау также заинтересованы мадридский «Реал» и «ПСЖ». «Сливочные» готовы выложить за талантливого нападающего солидную сумму в 120 миллионов евро.

В этом сезоне Леау вместе с «Миланом» выиграл Серию А. В 34 матчах итальянского чемпионата форвард отметился 11 забитыми мячами и восемью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Сити Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
11:40 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Польши назвал клуб, где хотел бы видеть Левандовски
11:38 · Англия. Премьер-лига
Далот не хочет уходит из «МЮ»
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может подписать звезду «Милана»
11:25 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» может усилиться игроком «Ланса»
11:03 · Англия. Премьер-лига
Зинченко был предложен «Эвертону» и «Ньюкаслу»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться игроком «Баварии»
10:24 · Англия. Премьер-лига
Эксперт ждёт мегатрансфер от «Ливерпуля» 3
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может продать одного из лидеров команды
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов выкупить Ареола у «ПСЖ»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» отказался от Погба - раскрыта причина 1
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начал переговоры с агентами Дембеле
09:11 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон: Боссы «Эвертона» и Лэмпард знают, чего я хочу
08:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал «Баварии» стоимость Мане
08:17 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» почти договорился о выкупе Ло Чельсо
07:37 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» хочет подписать полузащитника «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем