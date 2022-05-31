«Арсенал» хочет усилиться игроком «Баварии»

Французский полузащитник Корентен Толиссо, который покинет мюнхенскую «Баварию» в статусе свободного агента, может продолжить свою карьеру на Туманном Альбионе.

Согласно информации The Mirror, заинтересованность в трансфере игрока проявляет лондонский «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета лично настаивает на переходе Толиссо.

В составе «Баварии» Корентен выступал с июля 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии полузащитник принял участие в 15 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.