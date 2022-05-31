Эксперт ждёт мегатрансфер от «Ливерпуля»

Бывший футболист «Лидса» Ноэль Уилан считает, что «Ливерпуль» может усилить линию нападения в летнее трансферное окно. По его мнению, ряды команды пополнит центральный форвард.

«Если оценить всю ситуацию, можно предположить, что они приобретут игрока в центр атаки. Тем более, что «Манчестер Сити» уже усилил позицию «девятки» Эрлингом Холанном.

Лично мне хотелось бы, чтобы мерсисайдцы потратили большие деньги на мегафорварда», - приводит слова Уилана Football Insider.

Ранее в СМИ сообщалось, что ряды «Ливерпуля» может покинуть Садио Мане. Сенегальца активно сватают в мюнхенскую «Баварию».