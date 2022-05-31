«Челси» может продать одного из лидеров команды

Лондонский «Челси» может лишиться одного из ведущих игроков в летнее трансферное окно. По сообщениям Lequipe, французский опорник Нголо Канте близок к уходу из английского гранда.

Стороны на протяжении нескольких месяцев обсуждали новый контракт, но до сих пор не смогли договориться. Срок действующего соглашения между Канте и «Челси» истекает летом следующего года.

Воспользоваться ситуацией готовы каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ». Оба гранда планируют сделать предложение Канте.

31-летний полузащитник выступает за «пенсионеров» с июля 2016 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.