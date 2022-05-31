«ПСЖ» отказался от Погба - раскрыта причина

«ПСЖ» не станет бороться за полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Это связано с уходом из парижского клуба спортивного директора Леонардо

По сообщениям Lequipe, именно Леонардо был инициатором приглашения хавбека, однако после его отставки клуб охладел к игроку. Новое руководство не поддерживает инициативу бразильского функционера и не собирается приглашать Поля в команду.

В связи с этим сильно увеличилась вероятность возвращения Погба в туринский «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год. Француз может присоединиться к «старой синьоре» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «МЮ» истекает в конце июня.