«Ливерпуль» начал переговоры с агентами Дембеле

Представители «Ливерпуля» приступили к переговорам с агентами французского полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации Sport.es, мерсисайдская команда хотела бы заполучить 25-летнего французского футболиста в это летнее трансферное окно. Дембеле был бы не против попробовать свои силы на туманном Альбионе. Стоит отметить, что в услугах полузащитника «Барселоны» также очень заинтересованы боссы «ПСЖ». Этим летом Усман станет свободным агентом.

Напомним, что в этом сезоне Усман Дембеле провёл в испанском чемпионате 21 встречу. Француз отметился одним забитым мячом и 13 голевыми передачами.