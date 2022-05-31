Ришарлисон: Боссы «Эвертона» и Лэмпард знают, чего я хочу

Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон в разговоре с журналистами высказался по поводу своих перспектив в ливерпульской команде.

Ришарлисон сказал, что руководители «ирисок» и главный тренер Фрэнк Лэмпард прекрасно знают, чего он хочет. Бразилец отметил, что нужно дождаться июня и тогда уже всё будет более понятно, но сейчас он ничего конкретного по поводу своего будущего сказать не может.

Напомним, что пресса активно сватает Ришарлисона в мадридский «Реал». Бразилец в этом сезоне провёл в английском чемпионате 30 матчей, в которых забил десять мячей и сделал пять ассистов.