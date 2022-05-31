«Ливерпуль» назвал «Баварии» стоимость Мане

Сенегальский вингер Садио Мане близок к уходу из «Ливерпуля» в грядущее трансферное окно. Новым местом работы африканского игрока должна стать мюнхенская «Бавария».

Согласно сведениям Tha Athletic, мерсисайдский клуб обозначил сумму отступных, которую хочет выручить с перехода футболиста. Вице-чемпион английской Премьер-лиги оценивает одного из своих лидеров в 50 миллионов евро.

В свою очередь «Бавария» заявляла о готовности купить Садио за 30 миллионов.

Действующий трудовой договор Мане с «Ливерпулем» истекает летом следующего года. В прошлом сезоне Премьер-лиги сенегалец провел 34 матча, забил 16 мячей и отдал два ассиста.