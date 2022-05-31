«Вильярреал» почти договорился о выкупе Ло Чельсо

Представители «Вильярреала» почти договорились с лондонским «Тоттенхэмом» по поводу выкупа аргентинского полузащитника Джовани Ло Чельсо.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, испанская команда близка к тому, чтобы договориться со «шпорами» о переходе 26-летнего аргентинского футболиста. До этого в прессе были слухи о том, что «Тоттенхэм» готов отпустить полузащитника, но только за солидные 20 миллионов евро. В услугах Ло Чельсо также заинтересована «Севилья».

Напомним, что в этом сезоне Джовани Ло Чельсо провёл в испанской лиге в составе «Вильярреала» 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.