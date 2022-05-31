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«Аякс» хочет от «Манчестер Юнайтед» 50 млн евро за Тимбера

31 Мая 2022 • 07:25 Комментировать

Руководители амстердамского «Аякса» определились с суммой, за которую они готовы отпустить молодого защитника Юррьена Тимбера в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Guardian, новоиспечённый наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень хочет пригласить в «Юнайтед» 20-летнего голландского футболиста, но договориться с «Аяксом» пока не получается. Амстердамский клуб хочет выручить с продажи талантливого защитника не менее 50 миллионов евро. Действующий контракт Тимбера с «Аяксом» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Юррьен Тимбер провёл в голландском чемпионате 30 матчей, в которых забил три мяча и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Юррьен Тимбер
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