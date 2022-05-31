Перейра летом вернётся в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский полузащитник Андреас Перейра, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Фламено», летом вернётся в «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний бразильский футболист в ближайшее время вернётся в расположение манчестерской команды. Представители «Фламенго» пытались договориться с «красными дьяволами» по поводу продления аренды, но переговоры между сторонами всё же зашли в тупик.

Напомним, что в этом году Андреас Перейра провёл в бразильском чемпионате семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.