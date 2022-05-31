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Холанн: Последние два с половиной года я делал всё возможное для «Боруссии»

31 Мая 2022 • 06:41 Комментировать

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн высказался по поводу своего перехода из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».

Холанн сказал, что последние несколько месяцев для него получились очень сложными. Норвежец признался, что решение о переходе далось ему не так уж и просто, но он всегда выкладывался на 100 процентов в матчах за дортмундский клуб.

«Я делал всё возможное для «Боруссии» в последние два с половиной года», - сказал Холанн.

Напомним, что Эрлинг Холанн со следующего сезона будет выступать за «Манчестер Сити». В этом сезоне форвард провёл в немецкой лиге 24 матча, в которых забил 22 мяча и сделал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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