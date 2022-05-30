Перишич стал игроком «Тоттенхэма»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич заключил контракт с «Тоттенхэмом», где должен провести ближайшие два года. Об этом заявил инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей. По его данным, 33-летний хорват успешно прошел медобследование и поставил подписи под бумагами. Вскоре должно состояться официальное объявление о сделке.

Напомним, что Иван Перишич играл в «Интере» на протяжении семи лет и отметился 10 результативными ударами в 49 матчах прошлого сезона. Его зарплата составит около 6 млн евро в год. Добавим, что футболист достался «шпорам» бесплатно. Инициатором сделки был наставник лондонцев Антонио Конте.