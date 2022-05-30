Владелец «Манчестер Сити» прокомментировал покупку Холанна

Владелец «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубара рад, что клуб купил нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна.

«Каждый топ-клуб хотел видеть Холанна у себя, и я рад, что он выбрал «Манчестер Сити». Думаю, Эрлинг сделал правильный выбор, он будет расти под руководством Хосепа Гвардиолы», — приводит слова Аль-Мубара официальный сайт клуба.

Владелец заявил, что для клуба это отличное решение. «Сити» получил феноменального игрока, который будет радовать всех болельщиков команды.

За 21-летнего форварда «горожане» заплатили 75 миллионов евро. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 150 миллионов евро.