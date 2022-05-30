«МЮ» интересен Экитике

Нападающий «Реймса» Уго Экитике вошёл в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Согласно United Stand, источники близкие к «Реймсу» подтверждают интерес «красных дьяволов» к молодому нападающему.

Отмечается, что сам Экитике мечтает переехать в АПЛ и выступать в одной команде с Криштиану Роналду, который входит в планы главного тренера Эрика тен Хага на следующий сезон.

Напомним, что зимой Экитике мог перебраться в «Ньюкасл». «Сороки» почти согласовали трансфер молодого француза, но сделка в последний момент сорвалась из-за того, что «Ньюкасл» не смог согласовать с «Реймсом» будущие бонусы.