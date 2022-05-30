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«ПСЖ» сбавил интерес к Погба

30 Мая 2022 • 19:01 Комментировать

Французский «ПСЖ» не спешит приглашать в команду полузащитника Поля Погба, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает издание Sky Sports.

Ранее также отмечалось, что переговоры между Погба и туринским «Ювентусом» пока далеки от успешного завершения. Теперь же, когда «ПСЖ» сбавил свой интерес к футболисту, француз может принять предложение «бьянконери».

Напомним, что в услугах Погба ранее также интересовался «Манчестер Сити», но француз решил не принимать предложение «горожан» в знак уважения к болельщикам «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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