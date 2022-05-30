Аль Мубарак: «Я могу подтвердить, что в «Манчестер Сити» летом придёт несколько новых игроков»

Председатель «Манчестер Сити» Халдун аль Мубарак заявил, что этим летом ряды клуба пополнят несколько новых футболистов. Напомним, что клуб ранее уже оформил трансфер нападающего Эрлинга Холанна, который пришёл из дортмундской «Боруссии».

«Я могу подтвердить, что в «Манчестер Сити» летом придёт несколько новых игроков. Мы хотим усилить команду в тех зонах, которые нуждаются в усилении», – приводит слова аль Мубарака City Xtra.

Ранее «Манчестер Сити» также связывали с защитником «Брайтона» Марком Кукурельей, которым также интересуется лондонский «Челси». Сумма трансфера оценивается в 55 миллионов евро.