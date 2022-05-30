Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аль Мубарак: «Я могу подтвердить, что в «Манчестер Сити» летом придёт несколько новых игроков»

30 Мая 2022 • 18:46 Комментировать

Председатель «Манчестер Сити» Халдун аль Мубарак заявил, что этим летом ряды клуба пополнят несколько новых футболистов. Напомним, что клуб ранее уже оформил трансфер нападающего Эрлинга Холанна, который пришёл из дортмундской «Боруссии».

«Я могу подтвердить, что в «Манчестер Сити» летом придёт несколько новых игроков. Мы хотим усилить команду в тех зонах, которые нуждаются в усилении», – приводит слова аль Мубарака City Xtra.

Ранее «Манчестер Сити» также связывали с защитником «Брайтона» Марком Кукурельей, которым также интересуется лондонский «Челси». Сумма трансфера оценивается в 55 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Халдун Аль Мубарак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
19:39 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» интересен Экитике
19:01 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» сбавил интерес к Погба
18:46 · Англия. Премьер-лига
Аль Мубарак: «Я могу подтвердить, что в «Манчестер Сити» летом придёт несколько новых игроков»
18:40 · Англия. Премьер-лига
Бёли: «Для нас большая честь стать новыми владельцами «Челси»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» следит за ситуацией с Хакими 1
17:58 · Англия. Премьер-лига
Эвра: Неизвестно, где был бы «Манчестер Юнайтед» без Роналду 1
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» усердно работает над трансфером Хики
16:59 · Англия. Премьер-лига
Боуэн – о Холанне в «Манчестер Сити»: «Мы в большой беде»
16:54 · Англия. Премьер-лига
Карсон останется в «Манчестер Сити»
16:46 · Англия. Премьер-лига
Перишич будет зарабатывать в «Тоттенхэме» свыше 200 тысяч евро в неделю
16:41 · Англия. Премьер-лига
Джеймс интересен «Манчестер Сити»
16:32 · Англия. Премьер-лига
Лукаку уволил агента перед встречей с руководством «Интера» 1
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ньюкасл» ведут борьбу за Фабиана Руиса 1
15:53 · Англия. Премьер-лига
Дос Сантос: «Если Жезус перейдёт в «Арсенал», он нам сильно поможет» 1
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов сделать Френки де Йонга самым высокооплачиваемым игроком команды
Все новости
Рекомендуем