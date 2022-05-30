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Бёли: «Для нас большая честь стать новыми владельцами «Челси»

30 Мая 2022 • 18:40 Комментировать

Один из новых владельцев лондонского «Челси» Тодд Бёли сказал свои первые слова после завершения покупки клуба. Американский бизнесмен отметил, что для всего состава консорциума – большая честь стать новыми владельцами клуба.

«Для нас большая честь стать новыми владельцами «Челси». Мы обещаем, что будем вовлечены в процесс на 100%. Мы хотим инвестировать в молодёжь и сделать всё возможное, чтобы клуб сохранил лидирующие позиции в Англии», – говорится в заявлении на официальном сайте «Челси».

Напомним, что с «Челси» теперь окончательно сняли санкции, которые были наложены в начале марта. Теперь клуб может вести деятельность на трансферном рынке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тодд Бели
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