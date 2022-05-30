Бёли: «Для нас большая честь стать новыми владельцами «Челси»

Один из новых владельцев лондонского «Челси» Тодд Бёли сказал свои первые слова после завершения покупки клуба. Американский бизнесмен отметил, что для всего состава консорциума – большая честь стать новыми владельцами клуба.

«Для нас большая честь стать новыми владельцами «Челси». Мы обещаем, что будем вовлечены в процесс на 100%. Мы хотим инвестировать в молодёжь и сделать всё возможное, чтобы клуб сохранил лидирующие позиции в Англии», – говорится в заявлении на официальном сайте «Челси».

Напомним, что с «Челси» теперь окончательно сняли санкции, которые были наложены в начале марта. Теперь клуб может вести деятельность на трансферном рынке.