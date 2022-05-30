«Челси» следит за ситуацией с Хакими

Лондонский «Челси» летом может приобрести защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими. Ранее сообщалось, что игрок сборной Марокко не счастлив в Париже, поэтому задумывается над сменой обстановки в это межсезонье.

По информации The Athletic, «Челси» активно мониторит ситуацию, и в случае чего будет готов побороться за трансфер футболиста, который мог перебраться на «Стэмфорд Бридж» прошлым летом, но в итоге выбрал вариант с «ПСЖ».

Напомним, что Хакими перешёл в «ПСЖ» из миланского «Интера». «Нерадзурри» не стали бы отпускать марокканца, если бы клуб не погряз в финансовых проблемах. В своём дебютном сезоне за «ПСЖ» Ашраф отметился 4 голами и 6 ассистами.