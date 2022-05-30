Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» следит за ситуацией с Хакими

30 Мая 2022 • 18:00 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» летом может приобрести защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими. Ранее сообщалось, что игрок сборной Марокко не счастлив в Париже, поэтому задумывается над сменой обстановки в это межсезонье.

По информации The Athletic, «Челси» активно мониторит ситуацию, и в случае чего будет готов побороться за трансфер футболиста, который мог перебраться на «Стэмфорд Бридж» прошлым летом, но в итоге выбрал вариант с «ПСЖ».

Напомним, что Хакими перешёл в «ПСЖ» из миланского «Интера». «Нерадзурри» не стали бы отпускать марокканца, если бы клуб не погряз в финансовых проблемах. В своём дебютном сезоне за «ПСЖ» Ашраф отметился 4 голами и 6 ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Ашраф Хакими
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» следит за ситуацией с Хакими 1
17:58 · Англия. Премьер-лига
Эвра: Неизвестно, где был бы «Манчестер Юнайтед» без Роналду
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» усердно работает над трансфером Хики
16:59 · Англия. Премьер-лига
Боуэн – о Холанне в «Манчестер Сити»: «Мы в большой беде»
16:54 · Англия. Премьер-лига
Карсон останется в «Манчестер Сити»
16:46 · Англия. Премьер-лига
Перишич будет зарабатывать в «Тоттенхэме» свыше 200 тысяч евро в неделю
16:41 · Англия. Премьер-лига
Джеймс интересен «Манчестер Сити»
16:32 · Англия. Премьер-лига
Лукаку уволил агента перед встречей с руководством «Интера» 1
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ньюкасл» ведут борьбу за Фабиана Руиса 1
15:53 · Англия. Премьер-лига
Дос Сантос: «Если Жезус перейдёт в «Арсенал», он нам сильно поможет» 1
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов сделать Френки де Йонга самым высокооплачиваемым игроком команды
15:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» проявляет предметный интерес к Тимберу, но сделка на начальной стадии
15:38 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Не понимаю, зачем Мане хочет уйти из «Ливерпуля» 3
14:59 · Англия. Премьер-лига
Жезус – главная цель «Арсенала» на лето
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере Спенса, но игрок хочет остаться в «Ноттингем Форест»
Все новости
Рекомендуем