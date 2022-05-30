Эвра: Неизвестно, где был бы «Манчестер Юнайтед» без Роналду

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал игру форварда Криштиану Роналду.

«Почему нельзя оставить его в покое? Он забил 18 голов в Английской премьер-лиге. Неизвестно, где бы мы находились, если бы Криштиану не играл в этом клубе», — сказал Эвра Sky Sports.

Бывший игрок считает, Роналду отличается тем, что в какой бы он команде не играл, он везде сможет добиться успеха, но если взять любого другого футболиста, то сменив клуб, поначалу у него будут проблемы.

37-летний португалец в минувшем сезоне принял участие в 39 матчах, забил 24 мяча и сделал 3 ассиста с учетом всех турниров.