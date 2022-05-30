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«Арсенал» усердно работает над трансфером Хики

30 Мая 2022 • 17:37 Комментировать

Лондонский «Арсенал» усиленно работает над приобретением защитника «Болоньи» Аарона Хики. Игрок сборной Шотландии этим летом стал трансферной целью многих топ-клубов, в число которых входит и «Наполи».

Согласно La Gazzdtta dello Sport, «Арсенал» намерен закрыть сделку по молодому шотландцу уже в ближайшее время. Главный тренер «канониров» Микель Артета видит в нём отличного кандидата на усиление фланга обороны.

Напомним, что в этом сезоне Хики отметился 5 голами и одним ассистом в чемпионате Италии за «Болонью». Через пару недель молодому шотландцу должно исполниться всего 20 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Арсенал Лондон Аарон Хики
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