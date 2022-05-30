Боуэн – о Холанне в «Манчестер Сити»: «Мы в большой беде»

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн поделился своими ожиданиями от трансфера Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити». Англичанин заявил, что ему не терпится посмотреть на форварда в действии в английской Премьер-лиге.

«Мы в беде. Мы в очень и очень большой беде. Мне не терпится посмотреть, как он будет выступать в английской Премьер-лиге. Мы уже видели то, как и сколько он забивал в составе дортмундской «Боруссии». Это удивительно, не так ли?», – цитирует Боуэна журналист Бен Фостер.

Напомним, что Боуэн закончил нынешний сезон с 12 голами и 10 ассистами в чемпионате. Англичанин своими тремя голами также помог «Вест Хэму» дойти до полуфинала Лиги Европы.