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Боуэн – о Холанне в «Манчестер Сити»: «Мы в большой беде»

30 Мая 2022 • 16:59 Комментировать

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн поделился своими ожиданиями от трансфера Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити». Англичанин заявил, что ему не терпится посмотреть на форварда в действии в английской Премьер-лиге.

«Мы в беде. Мы в очень и очень большой беде. Мне не терпится посмотреть, как он будет выступать в английской Премьер-лиге. Мы уже видели то, как и сколько он забивал в составе дортмундской «Боруссии». Это удивительно, не так ли?», – цитирует Боуэна журналист Бен Фостер.

Напомним, что Боуэн закончил нынешний сезон с 12 голами и 10 ассистами в чемпионате. Англичанин своими тремя голами также помог «Вест Хэму» дойти до полуфинала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Джаррод Боуэн Эрлинг Холанн
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