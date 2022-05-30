Карсон останется в «Манчестер Сити»

Резервный голкипер «Манчестер Сити» Скотт Карсон останется в клубе на следующий сезон. По информации от журналиста Майка Минея, англичанин в ближайшее время продлит контракт с манчестерским клубом.

Карсон является третьим выбором Хосепа Гвардиолы на позицию голкипера после бразильца Эдерсона и американца Зака Стефана. За всё время Карсон провёл всего одну игру за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии – тогда голкипер пропустил три мяча на выезде против «Ньюкасла», но «горожане» выиграли ту игру со счёом 4:3.

Напомним, что Карсон является единственным футболистом «Манчестер Сити», который ранее выигрывал Лигу чемпионов. Англичанин брал трофей в составе «Ливерпуля» в 2005 году.