Перишич будет зарабатывать в «Тоттенхэме» свыше 200 тысяч евро в неделю

Стала известна зарплата полузащитника Ивана Перишича в лондонском «Тоттенхэме». Согласно изданию The Telegraph, «шпоры» будут платить хорватскому футболисту свыше 200 тысяч евро в неделю.

Напомним, что ранее Перишич отказался продлевать контракт с миланским «Интером» и уведомил главного тренера Симоне Индзаги о переходе в «Тоттенхэм», где его хочет видеть лично Антонио Конте, который работал с хорватом в стане «нерадзурри».

Перишичу сейчас 33 года. В последние два сезона футболист выиграл Скудетто и Кубок Италии в составе миланского «Интера». В «Тоттенхэм» игрок перейдёт в статусе свободного агента.