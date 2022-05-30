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Перишич будет зарабатывать в «Тоттенхэме» свыше 200 тысяч евро в неделю

30 Мая 2022 • 16:46 Комментировать

Стала известна зарплата полузащитника Ивана Перишича в лондонском «Тоттенхэме». Согласно изданию The Telegraph, «шпоры» будут платить хорватскому футболисту свыше 200 тысяч евро в неделю.

Напомним, что ранее Перишич отказался продлевать контракт с миланским «Интером» и уведомил главного тренера Симоне Индзаги о переходе в «Тоттенхэм», где его хочет видеть лично Антонио Конте, который работал с хорватом в стане «нерадзурри».

Перишичу сейчас 33 года. В последние два сезона футболист выиграл Скудетто и Кубок Италии в составе миланского «Интера». В «Тоттенхэм» игрок перейдёт в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Иван Перишич
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