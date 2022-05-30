Джеймс интересен «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» хотел бы заполучить защитника лондонского «Челси» Риса Джеймса. Согласно Низару Кинселле, «горожане» пристально следят за ситуацией с контрактом англичанина, который истекает через три года.

Отмечается, что маленький оклад игрока в «Челси» может заставить Джеймса задуматься о переходе в клуб, где ему будут платить больше. При этом новые владельцы «Челси» хотят начать переговоры с англичанином по продлению контракта.

В этом сезоне Рис Джеймс забил 5 голов и отдал 9 результативных передач в английской Премьер-лиге. Это при том, что игрок пропустил пару месяцев из-за повреждения.