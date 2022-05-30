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Лукаку уволил агента перед встречей с руководством «Интера»

30 Мая 2022 • 16:32 Комментировать

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку уволил своего агента Федерико Пасторелло, так как был недоволен его советами. В ближайшее время интересы бельгийца будет представлять специально нанятый адвокат.

Согласно ресурсу Caught Offside, на днях у Лукаку должна состояться встреча со спортивным директором миланского «Интера» Джзуеппе Мароттой. Сообщается, что бельгиец готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения на «Джузеппе Меацца».

Напомним, что Лукаку покинул «Интер» летом прошлого года. Трансфер бельгийского форварда обошёлся лондонскому «Челси» в сумму около 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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