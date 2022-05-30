«Арсенал» и «Ньюкасл» ведут борьбу за Фабиана Руиса

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис в летнее трансферное окно может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, сообщает Fichajes.

По данным источника, за 30-летним футболистом наблюдают боссы «Арсенала» и «Ньюкасла». Известно, что «сороки» готовы предложить за игрока солидные деньги за трансфер и удовлетворить финансовые желания футболиста.

26-летний испанец перешёл в «Наполи» летом 2018 года из «Бетиса» за 30 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 55 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Руис принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.