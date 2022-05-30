Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Ньюкасл» ведут борьбу за Фабиана Руиса

30 Мая 2022 • 16:25 Комментировать (1)

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис в летнее трансферное окно может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, сообщает Fichajes.

По данным источника, за 30-летним футболистом наблюдают боссы «Арсенала» и «Ньюкасла». Известно, что «сороки» готовы предложить за игрока солидные деньги за трансфер и удовлетворить финансовые желания футболиста.

26-летний испанец перешёл в «Наполи» летом 2018 года из «Бетиса» за 30 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 55 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Руис принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Серия А Наполи Апл Фабиан Руис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
16:59 · Англия. Премьер-лига
Боуэн – о Холанне в «Манчестер Сити»: «Мы в большой беде»
16:54 · Англия. Премьер-лига
Карсон останется в «Манчестер Сити»
16:46 · Англия. Премьер-лига
Перишич будет зарабатывать в «Тоттенхэме» свыше 200 тысяч евро в неделю
16:41 · Англия. Премьер-лига
Джеймс интересен «Манчестер Сити»
16:32 · Англия. Премьер-лига
Лукаку уволил агента перед встречей с руководством «Интера»
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ньюкасл» ведут борьбу за Фабиана Руиса 1
15:53 · Англия. Премьер-лига
Дос Сантос: «Если Жезус перейдёт в «Арсенал», он нам сильно поможет» 1
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов сделать де Йонга самым высокооплачиваемым игроком команды
15:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» проявляет предметный интерес к Тимберу, но сделка на начальной стадии
15:38 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Не понимаю, зачем Мане хочет уйти из «Ливерпуля» 2
14:59 · Англия. Премьер-лига
Жезус – главная цель «Арсенала» на лето
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере Спенса, но игрок хочет остаться в «Ноттингем Форест»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Аллан: «В 2019 году я мог перейти в «ПСЖ»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Это был невероятный сезон»
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет приобрести Лаутаро Мартинеса 1
Все новости
Рекомендуем