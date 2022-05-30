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Дос Сантос: «Если Жезус перейдёт в «Арсенал», он нам сильно поможет»

30 Мая 2022 • 15:53 Комментировать

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэль дос Сантос прокомментировал возможный переход нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса в стан «канониров». Напомним, что оба игрока являются партнёрами по сборной Бразилии.

«Мы часто шутим об этом в раздевалке, но сейчас ситуация неопределённая. Конечно, он очень качественный игрок. Если он перейдёт в «Арсенал», то сильна нам поможет», – заявил дос Сантос на пресс-конференции перед матчем сборной Бразилии.

Напомним, что трансферная стоимость Жезуса оценивается в 60 миллионов евро. Агент футболиста ранее заявил, что его клиент рассматривает вариант с переходом в «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус Габриэль дос Сантос
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