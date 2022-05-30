«Манчестер Юнайтед» готов сделать де Йонга самым высокооплачиваемым игроком команды

Руководство «Манчестер Юнайтед» всеми способами пытается заманить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

По информации издания Fichajes, голландский наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет видеть в своей команде де Йонга. Он упрашивает руководство переманить футболиста в команду всеми способами.

Испанское издание сообщает, что боссы «Манчестер Юнайтед» готовы сделать игрока самым выскооплачиваемым игроком в команде, несмотря на присутствие в клубе звезды Криштиану Роналду.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави не говорил, что готов отпустить де Йонга. Однако, если поступит предложение около 80 миллионов евро, руководство команды, вероятнее всего, отпустит игрока.