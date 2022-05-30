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«Манчестер Юнайтед» готов сделать де Йонга самым высокооплачиваемым игроком команды

30 Мая 2022 • 15:46 Комментировать

Руководство «Манчестер Юнайтед» всеми способами пытается заманить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

По информации издания Fichajes, голландский наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет видеть в своей команде де Йонга. Он упрашивает руководство переманить футболиста в команду всеми способами.

Испанское издание сообщает, что боссы «Манчестер Юнайтед» готовы сделать игрока самым выскооплачиваемым игроком в команде, несмотря на присутствие в клубе звезды Криштиану Роналду.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави не говорил, что готов отпустить де Йонга. Однако, если поступит предложение около 80 миллионов евро, руководство команды, вероятнее всего, отпустит игрока.  


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Манчестер
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