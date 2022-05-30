«МЮ» проявляет предметный интерес к Тимберу, но сделка на начальной стадии

«Манчестер Юнайтед» продолжает работать над трансфером защитника амстердамского «Аякса» Юррьена Тимбера, которого очень хочет видеть в своей команде главный тренер Эрик тен Хаг.

Согласно данным от Фабрицио Романо, интерес манкунианцев к молодому нидерландскому защитнику вполне предметный, но клубам предстоит ещё проделать много работы, так как сделка находится на начальной стадии.

Отмечается, что амстердамский «Аякс» предлагает Тимберу продлить контракт с клубом, чтобы сохранить футболиста хотя бы на короткий срок. Сам игрок ранее заявил, что хочет остаться в Амстердаме.