Джеррард: «Не понимаю, зачем Мане хочет уйти из «Ливерпуля»

Бывший капитан «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард не понимает, почему нападающий Садио Мане хочет покинуть «Энфилд». Напомним, ранее появилась информация, согласно которой сенегалец намерен перейти в мюнхенскую «Баварию».

«Честно говоря, я не понимаю, зачем Мане хочет уйти из «Ливерпуля». Глядя на нынешний состав этой команды, ты понимаешь, что они гарантировано будут бороться за трофеи в конце ближайших сезонов», – приводит слова Джеррарда Daily Mail.

Напомним, что контракт Садио Мане с «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона. Игрок обещал, что примет решение по своему будущему после финала Лиги чемпионов.