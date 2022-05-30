Жезус – главная цель «Арсенала» на лето

Форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус является главной трансферной целью лондонского «Арсенала» на это межсезонье. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна из The Athletic, тренер «канониров» Микель Артета видит в бразильце основного нападающего на долгие годы.

Отмечается, что в следующем сезоне «Арсенал» может играть в схеме с двумя нападающему, где связку должны составить Жезус и Эдди Нкетиа, который близок к продлению контракта до 2027 года.

Напомним, что «Манчестер Сити» оценивает Жезуса в сумму около 60 миллионов фунтов. У самого бразильца остаётся всего год по контракту с «горожанами».