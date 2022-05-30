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Жезус – главная цель «Арсенала» на лето

30 Мая 2022 • 14:59 Комментировать

Форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус является главной трансферной целью лондонского «Арсенала» на это межсезонье. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна из The Athletic, тренер «канониров» Микель Артета видит в бразильце основного нападающего на долгие годы.

Отмечается, что в следующем сезоне «Арсенал» может играть в схеме с двумя нападающему, где связку должны составить Жезус и Эдди Нкетиа, который близок к продлению контракта до 2027 года.

Напомним, что «Манчестер Сити» оценивает Жезуса в сумму около 60 миллионов фунтов. У самого бразильца остаётся всего год по контракту с «горожанами».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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