«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере Спенса, но игрок хочет остаться в «Ноттингем Форест»

Лондонский «Тоттенхэм» летом хотел бы пополнить свои ряды правым защитником «Ноттингем Фореста» Джедом Спенсом, который вчера помог своей команде оформить возвращение в элитный дивизион Англии.

Но несмотря на желание «шпор», игрок, права на которого принадлежат «Мидлсбро», заявил, что хотел бы остаться в «Ноттингем Форест», где провёл сезон на правах аренды.

«Ноттингем Форест» значит для меня всё. Хочу ли я остаться? Определённо. Я очень на это надеюсь», – сказал Спенс после вчерашнего финала плей-офф Чемпионшипа.

Напомним, что игроком также интересовалась мюнхенская «Бавария», но немецкий клуб вышел из гонки после приобретения Нуссера Мазрауи.