Аллан: «В 2019 году я мог перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Эвертона» Аллан Маркес рассказал о своём сорвавшемся переходе в «ПСЖ» из «Наполи». Напомним, что зимой 2019 года французский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта, но «Наполи» не согласился его отпускать.

«Скажем так, в 2019 я был очень близок к переходу в «ПСЖ». Всё было согласовано между мной и клубом, но «Наполи» требовал слишком много. Я был счастлив в Неаполе, но в то же время хотел отправиться за новым опытом и воспользоваться отличной возможностью. Тогда я ощутил большое разочарование», – цитирует бразильца Calciomercato.

Напомним, что Аллан оказался в «Эвертоне» летом 2020 года, когда его позвал в команду Карло Анчелотти. При Фрэнке Лэмпарде бразилец не является регулярным игроком основы.