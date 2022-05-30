Клопп: «Это был невероятный сезон»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил успехи своей команды в нынешнем сезоне. Немец отдал должное своим игрокам за то, что они поддерживали высочайший уровень на протяжении всей кампании.

«Это был невероятный сезон. То, что сделали парни – просто невероятно. Уровень концентрации, уровень игры, который мы поддерживали, работа игроков, тренеров – всё это действительно заслуживает похвалы. Но теперь мне нужен отпуск», – заявил Клопп в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, Кубок Англии, а также дошёл до финала Лиги чемпионов, где минимально уступил мадридскому «Реалу».