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Клопп: «Это был невероятный сезон»

30 Мая 2022 • 13:47 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил успехи своей команды в нынешнем сезоне. Немец отдал должное своим игрокам за то, что они поддерживали высочайший уровень на протяжении всей кампании.

«Это был невероятный сезон. То, что сделали парни – просто невероятно. Уровень концентрации, уровень игры, который мы поддерживали, работа игроков, тренеров – всё это действительно заслуживает похвалы. Но теперь мне нужен отпуск», – заявил Клопп в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, Кубок Англии, а также дошёл до финала Лиги чемпионов, где минимально уступил мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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